'Voetbal is een mooi spelletje en er kan nog van alles gebeuren'

FC Barcelona presteerde woensdagavond het onmogelijke door de 4-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain weg te spoelen met een 6-1 overwinning in eigen huis. Het bleek een inspirerende prestatie voor PSV.



"Ik heb genoten als liefhebber. Voor het eerst dat een ploeg zo'n achterstand goedmaakt. Zo zie je maar weer dat voetbal een mooi spelletje is en dat er nog van alles kan gebeuren", vertelt doelman Jeroen Zoet aan Omroep Brabant.



"Met de 4-0 overwinning tegen Roda JC hebben we goed gereageerd op de teleurstelling bij Feyenoord. Dan is het wel extra lekker dat we een dag later punten inliepen. Om dat weer te kunnen laten gebeuren moeten wij eerst zaterdag winnen bij Go Ahead Eagles. Winnen is leuk, wellicht wordt het een dag later dan nog extra leuk."