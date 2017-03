Ajax-talent zwerft tussen elftallen: "Die afwisseling bevalt me goed"

Ajax-toptalent Matthijs de Ligt werd eerder dit seizoen door trainer Peter Bosz overgeheveld naar de A-selectie, maar de jongeling speelt ook nog regelmatig zijn wedstrijden voor Ajax O19 en Jong Ajax.



"Ik ben pas eerstejaars A-junior, dus geniet van alles wat ik mee mag pakken", aldus De Ligt deze week in Voetbal International. "Elke week kijken de trainers bij welk team ik het beste mijn wedstrijden kan spelen: A1, Jong of Ajax 1. Die afwisseling bevalt me goed en ik probeer gewoon overal zo goed mogelijk te spelen."



Bosz maakt de ontwikkeling van de Ligt dagelijks van dichtbij mee. "Daar waar je bij andere talenten nog de jeugdigheid ziet, wat heel logisch is, vind ik dat hij al heel veel volwassenheid uitstraalt. Dat is best bijzonder. Dat je een jongen van zeventien laat debuteren in de voorhoede, dat zien we wel vaker. Maar een centrale verdediger van zeventien, dat kom je bijna nooit tegen. Een volwassen speler is betrouwbaar en Matthijs is ook écht betrouwbaar."