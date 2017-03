'Madrileense kamp woedend over Barça-comeback'

FC Barcelona zorgde gisteren voor een legendarische avond door een 4-0 achterstand uit de heenwedstrijd goed te maken in het Camp Nou-stadion. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de Catalanen daarbij wel een beetje werden geholpen door de scheidsrechter, onder andere met twee penalty's. En daarover leeft nu frustratie in het Real Madrid-kamp.



Dat is in ieder geval de conclusie die het dagblad Sport trekt. De krant concludeert dat 'iedereen ter wereld positief is over de 6-1 overwinning van Barça, behalve de mensen in het Estadio Santiago Bernabéu en de Madrileense pers'. Bij Real zou men van mening zijn dat Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar vrijwel altijd geholpen worden door de arbitrage. De Madrilenen denken dat de UEFA aan de zijde van Barça staat.



Barcelona kreeg natuurlijk ook twee discutabele penalty's van de scheidsrechter. In de eerste helft zocht Neymar het lichaam van zijn directe tegenstander op om een duikeling te maken en in de slotfase kreeg Suárez een strafschop, maar eigenlijk gebeurde er ook hier niet zo heel veel.





Congratulations Neymar, dive of the year 👏🏼 pic.twitter.com/OvJpNOnTbb — sicily.🌹 (@realftmadrid) March 8, 2017