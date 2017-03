Heerenveen-verdediger geeft toe: "Ik moest flink wennen"

SC Heerenveen-verdediger Stefano Marzo staat voor een fraaie mijlpaal. Komende zaterdag speelt hij waarschijnlijk zijn honderdste wedstrijd in het shirt van de Friezen.



De verdediger maakte op 30 november 2013 zijn debuut voor de Friezen. "Ik was er blij mee. Ik was in augustus van PSV naar Friesland gekomen en moest flink wennen, had moeite om aan te klampen", zegt Marzo op de clubsite van Heerenveen. "Een week eerder zat ik, bij de uitwedstrijd tegen PSV, voor het eerste op de bank. Mijn invalbeurt was mentaal belangrijk, gaf me het gevoel dat er perspectief op speeltijd was."



Marzo krijgt de vraag of hij aan zijn beste seizoen bij Heerenveen bezig is. "Onder Van Basten en Lodeweges heb ik sterke periodes gekend. Vorig seizoen was het iets minder, maar ik denk inderdaad dat dit mijn beste seizoen is."