Goed nieuws voor PSV-trainer Cocu: sterkhouder keert terug

Goed nieuws voor Phillip Cocu. Marco van Ginkel is weer volledig aangesloten bij PSV. De middenvelder maakte donderdagochtend op De Herdgang de hele training mee. Hij is fit genoeg om deel uit te maken van de selectie voor het duel van zaterdagavond met Go Ahead Eagles.



Trainer Cocu beschikt vanwege de terugkeer van Van Ginkel nu over een compleet fitte selectie. Van Ginkel raakte tijdens de met 2-1 verloren topper tegen Feyenoord geblesseerd aan zijn knie. Daardoor miste de huurling van Chelsea het laatste competitieduel met Roda JC (4-0 overwinning), maar hij is nu weer helemaal terug.





Marco van Ginkel doet weer aan alles mee en lijkt weer helemaal fit voor #gaepsv Wel in het groen ipv Oranje pic.twitter.com/fyEIjVIe8S — paul post (@paulpostman) 9 maart 2017