Krul: Strootman en Afellay zeiden dat dat normaal was

Doelman Tim Krul raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie bij het Nederlands elftal en kon vervolgens ongeveer een jaar niet keepen. In gesprek met Voetbal International vertelt hij nu dat die periode een hel was voor hem. Constant vroeg hij zich bepaalde zaken af.



Krul zegt dat hij dan contact opnam met Kevin Strootman of Ibrahim Afellay. "Als zij me dan vertelden dat bepaalde pijn normaal was, kon ik weer even opgelucht ademhalen. Bij Newcastle hadden we een fysio van 120 kilo, die met zijn volle gewicht op die knie drukte om 'm maar te kunnen strekken. Nu ik erover praat, voel ik het weer, maar ik liet het gebeuren doordat Strootman en Afellay me vertelden dat het bij hen net zo ging."



De goalie gaat verder: "Na die operatie lag ik thuis op de bank, zes weken, acht uur per dag, met mijn knie in een apparaat dat heel langzaam het gewricht boog en strekte. Eentoniger dan dat bestaat niet. Je leven voltrekt zich in een ritme van opstaan, voorzichtig met je krukken richting de bank, knie in dat apparaat en acht uur liggen. Plassen deed ik in een plastic beker, verschrikkelijk. Terwijl je daar zo ligt niks te doen, voel je dat je al je power verliest. Dat moet je daarna maar allemaal weer zien op te bouwen."