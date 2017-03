Meunier over afstraffing: Paris Saint-Germain onwaardig

Thomas Meunier zal weinig goede herinneringen overhouden aan zijn bezoek aan Camp Nou. De Rode Duivel was opnieuw basisspeler bij Paris Saint-Germain, maar ging mee ten onder tegen FC Barcelona. De 4-0 uit de heenmatch werd nog uitgewist: 6-1 werd het.



De ontgoocheling was dan ook immens bij de rechtsachter. "Dit is ongelooflijk. Dit is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Je mag nog met 5-1 verliezen en je toch nog plaatsen, maar dan pak je toch nog die ene goal die je niet mag pakken", baalt Meunier bij RTBF.



"Dit was PSG onwaardig, zeker in vergelijking met de heenmatch of de laatste weken. Bij 3-1 komen we twee keer alleen voor doel zonder te scoren en daarna maken we zoveel fouten die onaanvaardbaar zijn voor een ploeg als PSG. We hebben de wedstrijd van bij het begin weggegeven, we kunnen dit alleen onszelf kwalijk nemen. We waren vandaag slecht."