'Talenten krijgen kans bij Ajax, bij PSV niet'

Art Langeler vult momenteel een dubbelfunctie in. Hij is bondscoach bij Jong Oranje, maar heeft het ook voor het zeggen bij PSV wat betreft de jeugdopleiding. En in dat licht vertelt hij nu aan het Algemeen Dagblad dat hij het jammer vindt dat talenten in Eindhoven niet echt een kans lijken te krijgen.



Alleen Steven Bergwijn is vaste kost in de selectie van coach Phillip Cocu voor de diverse Eredivisie-wedstrijden. Dat geldt niet voor Damian van Bruggen, Sam Lammers, Yanick van Osch, Kenneth Paal en Pablo Rosario, die toch ook hoog worden aangeschreven. Langeler vindt dat spijtig. "Dat kan ik moeilijk ontkennen en dat zou voor elke bondscoach gelden. In mijn functie bij PSV en met alle informatie die daarbij hoort, zijn diezelfde keuzes ook goed te begrijpen."



Bij Ajax lijken talenten veel sneller een kans te krijgen. "Talenten moeten ervoor zorgen dat ze goed genoeg zijn om bij de eerste elf te horen of klaar te staan als het nodig is, dat moet je ook vaststellen. Kennelijk is dat nu bij PSV nog niet het geval, maar dat moment is aan het naderen. Talenten worden in Amsterdam al tientallen jaren eerder ingeschoven en PSV gaat die inhaalslag zeker maken."