'Traoré maakt zomertransfer naar deze club'

Spits Bertrand Traoré speelt dit seizoen misschien bij Ajax, hij is natuurlijk nog altijd eigendom van het Engelse Chelsea. Op Stamford Bridge hoeft hij echter niet te rekenen op speeltijd, door de aanwezigheid van iemand als Diego Costa. De algemene verwachting is dan ook dat hij in de aankomende transferwindow verkocht zal worden.



Traoré zelf wil nog altijd voor zijn kansen gaan in Londen, de beleidsbepalers van Chelsea hebben daar vermoedelijk andere ideeën over. Zij willen de international van Burkina Faso verkopen en wat dat betreft hebben de Italiaanse media nieuws. De pers in Italië denkt namelijk dat Traoré aan de slag zal gaan bij de Serie A-topclub Napoli. Daarbij wordt aangehaald dat we hier te maken hebben met een multifunctionele speler, die in de spits kan spelen, maar ook op rechtsvoor en op nummer tien.



Het is maar zeer de vraag wat Napoli precies moet met Traoré. Men heeft immers de beschikking over spelers als Lorenzo Insigne, Dries Mertens en Arek Milik, die in de regel toch een hoger niveau halen dan de huidige Ajacied. Toch is Napoli dus van plan om hem over te hevelen van Chelsea. Het is onbekend wat Traoré precies moet kosten. Corriere dello Sport meldt dat technisch directeur Cristiano Giuntoli binnenkort naar Nederland komt voor gesprekken.