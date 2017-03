"FC Kopenhagen is een soort alleenheerser geworden"

Ajax neemt het op donderdagavond in de Deense hoofdstad op tegen FC Kopenhagen. Analist Kenneth Pérez stelt dat de tegenstander van de Amsterdammers goed is, maar vindt ook weer niet dat we dit moeten overdrijven. Nederland loopt volgens hem nog altijd voor op Denemarken.



In het Algemeen Dagblad vertelt de oud-voetballer van onder meer Ajax en AZ: "De dag dat Denemarken Nederland voorbijstreeft, zal niet snel komen. Je moet FC Kopenhagen echt als een uitzondering zien. Zij zijn de absolute topclub van heel Scandinavië, zoals het Noorse Rosenborg dat in het verleden was. Door de inkomsten uit de Champions League zijn ze een soort alleenheerser geworden."



Elf jaar geleden nam Pérez het zelf met Ajax op tegen Kopenhagen. De Amsterdammers werden toen uitgeschakeld. "Wij waren toen echt de grote favoriet. Nu zijn de kansen fifty-fifty. Dus het verschil is wel kleiner geworden, maar vooral vanwege de opkomst van Kopenhagen. Dat is de enige club die structureel goed bezig is. Die ploeg zou in de eredivisie om de titel kunnen spelen. Maar bijvoorbeeld Brøndby, de tweede club van Denemarken, is van het niveau- AZ. In de breedte is de eredivisie dus nog altijd veel sterker. Daarom zal Nederland echt niet snel het nieuwe Denemarken worden."