Feyenoord mist mogelijk 7 (!) spelers tegen AZ

Vooralsnog verloopt het Eredivisie-seizoen natuurlijk behoorlijk voorspoedig voor Feyenoord. De Rotterdammers winnen bijna al hun wedstrijden en gaan nog altijd soeverein aan kop. De afgelopen wedstrijd tegen Sparta draaide echter uit op een heus slagveld en opeens dreigt coach Giovanni van Bronckhorst maar liefst zeven (!) spelers te missen tegen AZ.



Tonny Vilhena hoorde drie wedstrijden schorsing tegen zich eisen door de aanklager betaald voetbal. Het Algemeen Dagblad schrijft: "Als de aanklager zijn zin krijgt, mist Vilhena niet alleen de thuiswedstrijd tegen AZ van zondag, maar ook de uitwedstrijden tegen Heerenveen en Ajax. Nieuw succes van Van Benthem is nu nodig om Vilhena in de Klassieker aan de aftrap te krijgen. Dat Spartaan Pogba de overtreding van Vilhena niet hoog leek op te nemen, kan in het voordeel zijn van de Feyenoorder."



De krant gaat verder: "m de schade verder te beperken moet de medische staf bijna boven zichzelf uitstijgen. Dat Terence Kongolo (spierverrekking in bovenbeen) meedoet tegen AZ, lijkt uitgesloten. En ook over de inzetbaarheid van keeper Brad Jones (infectie aan het onderbeen, gisteren nog behandeling in het ziekenhuis) en Elia (kuit en enkel) is men in de Kuip allesbehalve positief. Het herstel van Bilal Basaçikoglu (enkel), Nicolai Jörgensen (enkel) en Marko Vejinovic (knie) verloopt voorspoedig, maar ook dat trio is nog niet zeker van groen licht."