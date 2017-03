'Opstelling Ajax tegen Kopenhagen: aantal aanpassingen'

Aan de Eredivisie-topclub Ajax de taak om de eer van de Nederlandse voetbalclubs in Europa hoog te houden. De Amsterdammers zijn de enige overgebleven ploeg uit de Eredivisie in de Europa League en spelen op donderdagavond tegen FC Kopenhagen. Daarbij voert coach Peter Bosz een aantal wijzigingen door.



Davinson Sánchez en Joël Veltman kunnen niet spelen door schorsingen, zij worden vervangen door respectievelijk Matthijs de Ligt en Kenny Tete. Over die eerste zegt Bosz: "Matthijs heeft het elftal nog nooit in de steek gelaten." Kopenhagen is vrij gevaarlijk door de lucht, waar De Ligt natuurlijk fysiek sterk is: een extra reden om hem op te stellen? "Als je het zo bekijkt, had ik ook voor Heiko Westermann kunnen kiezen, want die is nog langer dan De Ligt. Maar ik ben dus erg tevreden met de manier waarop De Ligt speelt. Dus staat hij er in."



Voor de overgebleven plek centraal achterin zal Bosz een keuze maken tussen Jaïro Riedewald en Nick Viergever, die wat last heeft van zijn lies. Het Algemeen Dagblad verwacht de oud-AZ'er echter 'gewoon' in de basis.



Opstelling Ajax volgens het AD: Onana; Tete, De Ligt, Viergever, Sinkgraven; Schöne, Ziyech, Klaassen; Traoré, Dolberg, Younes.