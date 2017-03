Vertrouwen groot bij FC Twente tegen Ajax: "We gaan gewoon met 0-1 winnen"

FC Twente neemt het zondagmiddag in de Arena op tegen Ajax. De Amsterdammers doen nog volop mee voor de Eredivisie-titel, maar daar willen de Tukkers graag een stokje voor steken. Verdediger Peet Bijen ziet kansen voor zijn ploeg, zo laat hij weten aan Binnenkant Paal.



"Wij vinden het fijn als de tegenstander het spel moet maken", vertelt de 22-jarige voetballer. "Ze spelen waarschijnlijk wat meer van de goal af en zodoende liggen er meer mogelijkheden voor ons."



De voetballer uit Hengelo denkt zelfs dat de mogelijkheden zo groot zijn dat een overwinning er in zit voor de ploeg uit Enschede. "We gaan gewoon met 0-1 winnen", aldus Bijen.