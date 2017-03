Manchester City verspeelt in eigen huis hele dure punten tegen Stoke

Manchester City heeft woensdagavond in eigen huis dure punten verspeelt in de strijd om de titel in de Premier League. De Engelse grootmacht speelde met 0-0 gelijk tegen Stoke City.



Door het puntenverlies staat Manchester City nu gelijk met Tottenham Hotspur en heeft het een achterstand van maar liefst tien punten op koploper Chelsea.



Bij Stoke City speelden Erik Pieters en Bruno Martins Indi de hele wedstrijd, terwijl Ibrahim Afellay in de 69e minuut in het veld kwam voor Mama Diouf.



Scoreverloop:



-