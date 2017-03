ONGEKEND! FC Barcelona door groot wonder naar kwartfinale CL

FC Barcelona heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de UEFA Champions League. De Spaanse grootmacht was in eigen huis met maar liefst 6-1 te sterk voor Paris Saint-Germain.



De Catalanen moesten minstens vier keer scoren om zich te kunnen kwalificeren en dus kwam de thuisploeg goed uit de startblokken. Luis Suárez zette zijn ploeg al in de derde minuut op voorsprong. Vlak voor rust kwam FC Barcelona zelfs verder op schema door een eigen doelpunt van Layvin Kurzawa.



De Spaanse grootmacht kreeg vlak na de pauze een penalty. Lionel Messi faalde niet van elf meter en dus kwam het Wonder van Barcelona wel heel dichtbij. Edinson Cavani maakte na ruim een uur spelen met zijn doelpunt echter aan alle hoop een einde.



Althans, daar ging iedereen vanuit. Maar Neymar bracht FC Barcelona met een rake vrije trap in de 88e minuut en een strafschop in de 90e minuut nog een kans op de volgende ronde. Sergi Roberto wist in de vijfde minuut van de blessuretijd het verlossende doelpunt nog te maken voor de Spanjaarden en dus was het Wonder van Barcelona een feit.



Scoreverloop:



1-0 (3') Luis Suárez

2-0 (40') Layvin Kurzawa (eigen doelpunt)

3-0 (50') Lionel Messi (penalty)

3-1 (62') Edinson Cavani

4-1 (88') Neymar

5-1 (90') Neymar (penalty)

6-1 (90+5') Sergi Roberto