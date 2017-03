Griezmann krijgt 3.000 euro boete voor felicitatie aan zijn vriendin

Antoine Griezmann was afgelopen weekend de grote man bij Atlético Madrid in het duel tegen Valencia. De Franse aanvaller maakte twee goals voor de Spaanse grootmacht. De international besloot bij één van zijn doelpunten van de gelegenheid gebruik te maken door zijn vriendin te feliciteren. Dat kwam hem echter duur te staan...



Griezmann moet namelijk als straf 3.000 euro overmaken aan de Spaanse voetbalbond. Het is volgens de regels in de Spaanse competitie niet toegestaan om dergelijke uitingen te doen. Griezmann is echter niet echt onder de indruk van de straf, zo blijkt uit onderstaande tweet...





Multa y amonestacion por felicitar a mi mujer y eso 3 dias despues... #PreocupateDeOtrasCosas pic.twitter.com/5gkP5MFGrP — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 8, 2017