Boilesen: "Natuurlijk heb ik bijgedragen met mijn kennis over de club"

Ajax neemt het donderdagavond in de achtste finale van de UEFA Europa League op tegen FC Kopenhagen. Bij de Deense topclub speelt oud-Ajacied Nicolai Boilesen. De verdediger heeft zijn coach informatie gegeven over de Amsterdammers, zo laat hij weten op de persconferentie in aanloop naar het duel.



"Natuurlijk heb ik bijgedragen met mijn kennis over de club, maar Ajax is altijd duidelijk geweest in de manier waarop ze spelen en dat heeft onze technische staf goed door", vertelt de 25-jarige voetballer.



"Wel heb ik met details over individuele spelers kunnen helpen. Het is altijd leuk om je oude ploeg te ontmoeten, maar verder is het niet belangrijk", aldus Boilesen op het persmoment.