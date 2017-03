'Verdrietig nieuws voor Anita, buitenkans voor Eredivisieclubs?'

Bij Newcastle United is hij al met al een gewaardeerde kracht, die op meerdere posities uit de voeten kan. Toch lijkt er na dit seizoen een einde te komen aan de periode van Vurnon Anita bij The Magpies.



Zijn contract loopt namelijk af, en naar verluidt ziet de clubleiding geen heil in een nieuwe verbintenis voor de 27-jarige Nederlander. Trainer Rafael Benitez geeft nu al de voorkeur boven Jesus Gamez als multi-inzetbare allrounder, boven Anita.



Het nieuws zal ongetwijfeld hard aankomen bij de Ajacied. Echter is er ook een positieve kant aan het verhaal, want Anita kan mogelijk komende zomer dus clubloos en zonder beperkingen op zoek naar een mooie nieuwe werkgever. Zou een terugkeer naar de Eredivisie een optie zijn?