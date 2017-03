Bosz: 'Of Kopenhagen een moeilijke loting is?..'

In de vorige ronde schakelde Ajax nipt het Poolse Legia Warschau in. Nu is het de beurt aan FC Kopenhagen. Donderdag wacht de heenwedstrijd in Denemarken.



"Kopenhagen heeft een goede ploeg, die de zaken iets anders aanpakt dan we zijn gewend. Ze zijn fysiek erg sterk, een beetje als Groningen. Ze spelen 4-4-2 en het is aan ons om met het juiste antwoord te komen", blikt Ajax-trainer Peter Bosz vooruit op de persconferentie van vanavond.



"Het is moeilijk aan te geven hoe Kopenhagen zich verhoudt tot Legia. Ik hou er ook helemaal niet van om te vergelijken. Kopenhagen heeft een eigen identiteit en identiteiten kun je niet met elkaar vergelijken", vervolgt Bosz.



"Of dit een zware loting is? Het kan altijd zwaarder, maar zo zal Kopenhagen er zelf net zo goed over denken. Als je kijkt naar de Europese prestaties van Kopenhagen – negen punten tijdens de groepsfase van de Champions League – is er voor onderschatting geen enkele ruimte."