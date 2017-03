Oranje-nieuweling: "Dat zou een droom zijn die uitkomt"

Bondscoach Danny Blind maakte vanmiddag zijn voorselectie voor het Nederlands elftal bekend. Wesley Hoedt debuteerde op het lijstje. De verdediger wordt daarmee beloond voor een prima vorm bij SS Lazio.



"Het is natuurlijk nog maar een voorselectie, maar dit is wel een erg mooi signaal", reageert Hoedt, die nu hoopt op een plekje in de definitieve groep. "Dat zou een droom zijn die uitkomt. Niet alleen de droom van mij, maar ook die van mijn familie."



Stiekem hoopte Hoedt al op een uitnodiging, zo erkent hij aan Voetbal International. "De laatste tijd heb ik veel en goed gespeeld. Ik voel dat ik me goed ontwikkel."



De voormalig AZ-speler vormt bij Lazio een duo met landgenoot Stefan de Vrij. "Laatst kwam ik een statistiek tegen. Van de twaalf duels die wij samen hebben gespeeld, verloren we er maar één." Dat belooft dus wat!