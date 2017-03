Bosz verrast door wijzigingen in basiself tegen Kopenhagen al prijs te geven

Ajax neemt het donderdag voor het eerst in een tweeluik op tegen FC Kopenhagen. Een domper in de aanloop is de wetenschap dat Davinson Sanchez én Joel Veltman zullen ontbreken. Zij zijn beiden geschorst.



Normaliter blijft het strikt geheim wie de vacante posities gaan invullen, maar trainer Peter Bosz was vanavond bijzonder open. Niet Jairo Riedewald, maar Matthijs de Ligt zal centraal gaan spelen. Verder staat Kenny Tete, zoals al werd verwacht, op rechts.



Voor de genoemde Riedewald, en ook voor nóg een andere verdediger Nick Viergever, is het nog maar de vraag of ze überhaupt kunnen gaan spelen in Denemarken. "Nick en Jairo zijn kleine vraagtekens. We gaan straks eerst trainen en dan kijken of iedereen fit is", aldus Bosz over het duo. Mocht Riedewald wél kunnen spelen, en Viergever niét, is het goed mogelijk dat eerstgenoemde gelijk laatstgenoemde zal vervangen.





Bosz geeft vervangers Veltman en Sánchez (geschorst) alvast prijs. ,,Kenny Tete rechtsback en Matthijs de Ligt rechts centraal." #UEL — AFC Ajax (@AFCAjax) 8 maart 2017

Over De Ligt twijfelt Bosz geen moment. 'Hij heeft de ploeg nog nooit in de steek gelaten.' #kopaja — Daniel Dwarswaard (@DanielDwars) 8 maart 2017