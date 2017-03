FC Groningen verrast met aantrekken Heracles-steunpilaar

Hoewel het Eredivisieseizoen nog in volle gang is, heeft FC Groningen vandaag definitief zaken gedaan met competitiegenoot Heracles Almelo. De noorderlingen verwelkomen na dit voetbaljaar namelijk mandekker Mike te Wierik.



Technisch directeur Peter Jeltema van Groningen is verheugd met het aantrekken van de verdediger. "Mike is een Nederlandse jongen met zo’n 150 Eredivisieduels in de benen. Een ervaren speler dus. Hij is bovendien op twee posities inzetbaar: rechts centraal in de verdediging en als rechtervleugelverdediger", stelt de beleidsbepaler zijn nieuwste aanwinst voor.



"Mike is een betrouwbare verdediger en het is niet voor het eerst dat zijn naam bij ons is gevallen als mogelijke versterking. Zijn komst naar Groningen is in het verleden vaker in scoutingoverleggen benoemd. Nu zijn contract bij Heracles na dit seizoen afloopt – en Mike dus transfervrij is – was dit voor ons het ideale moment om met hem in gesprek te gaan. Wij zijn blij dat we hem hebben weten te overtuigen voor FC Groningen te kiezen. Wij zien in Mike te Wierik een welkome versterking van onze eerste selectie", aldus Jeltema tot slot.



De 24-jarige Te Wierik was al aan zijn zevende seizoen bij Heracles bezig. Enkel de medische keuring kan hem nog van een vertrek naar de Euroborg weerhouden. Als dit geen problemen oplevert, wordt hij woensdag 15 maart gepresenteerd.





