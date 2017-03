OEF! Nieuwe Wolfsburg-trainer Jonker zet zichzelf flink voor lul met uitspraak

In Duitsland beleeft VfL Wolfsburg een bijzonder turbulent seizoen. Enkele weken geleden ontsloeg het al voor de tweede keer dit seizoen zijn trainer en stelde de Nederlander Andries Jonker aan als vervanger.



Voor Ismail Azzaoui, een jonge Belgische speler bij Wolfsburg, is het nog maar de vraag of de aanstelling van Jonker positief is. Want wat blijkt: de trainer kent het 19-jarige toptalent, dat wel al enkele maanden out is, helemaal niet.



"Daar heb ik nog nooit van gehoord", bekent Jonker in Het Laatste Nieuws. "Ik ken die jongen niet. Dit is het eerste wat ik ervan hoor. Op training was hij deze week zeker niet. Ik zal me eens informeren." Benieuwd wat Azzaoui ervan vindt dat zijn eigen keuzeheer geen idee heeft van zijn bestaan..



Jonker was in het verleden al actief bij onder meer Willem II, Bayern München en Arsenal in diverse functies. Bij Wolfsburg heeft hij ook nog de beschikking over landgenoten Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma.