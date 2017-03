'Ik dacht dat de Eredivisie van een ander niveau was: Niet dus!'

KRC Genk haalde met Jean-Paul Boëtius een speler die een aantal jaar geleden nog werd aanzien als een zeer groot talent. De Nederlander vindt niet dat hij met de Jupiler Pro League een stap terug heeft gezet.



"Sorry, maar dat vind ik niet. Deze competitie wordt onderschat. Vroeger heb ik hier met Feyenoord deelgenomen aan jeugdtornooien. Tegen Anderlecht of zo hadden we het dan lastig. Maar van pakweg Mechelen wonnen we vlot", zegt hij in Het Belang van Limburg.



"Dus dacht ik: de Eredivisie is van een ander niveau. Niet dus. Als ik ooit naar Engeland of Duitsland wil, is dit een goeie leerschool. Ik heb natuurlijk het liefst dat mijn tegenstander mijn rugnummer ziet. Maar dat is niet altijd mogelijk, heb ik al gemerkt. Het is ook wel eens andersom. Je moet wat op en neer draven. Het moderne voetbal."



Genk huurt Feyenoord-jeugdexponent Boëtius voor de rest van het seizoen van FC Basel. Bij de Zwitserse voetbaldictator kwam hij nauwelijks aan spelen toe.