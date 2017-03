'Ben een betere speler geworden bij Ajax, ook al was het erg kort'

De afgelopen drie weken liep hij stage bij Ajax; de zeventienjarige Zuid-Afrikaan, Sonwabile Mfekane. Hij keert nu (tijdelijk) terug naar zijn werkgever, Ajax Cape Town.



"Ik heb een mooie tijd achter de rug, al was het erg kort. Ik heb het gevoel dat ik in die korte tijd een veel betere speler ben geworden. Ik heb veel ervaringen opgedaan. Dat ik de eerste week ziek werd was vervelend. Anders had ik er nog beter voorgestaan nu", vertelt Mfekane op de website van de Zuid-Afrikaanse club.



Over twee maanden reist de gehele selectie van Cape Town naar Nederland. Mfekane wil dan nogmaals laten zien dat hij zich ontwikkeld heeft. "Ik heb nog genoeg om aan te werken. Door mijn stage heb ik al veel geleerd. Nu moet ik in Zuid-Afrika nog harder aan de bak om de volgende stappen te zetten. Dan kan ik in mei als een betere speler terugkeren."