FC Barcelona gelooft in stunt: "We willen geschiedenis schrijven"

FC Barcelona moet woensdagavond in de achtste finale van de UEFA Champions League een 0-4 achterstand goed gaan maken tegen Paris Saint-Germain. Aanvaller Luis Suárez gelooft nog in de kwartfinale voor de Catalanen, zo laat hij weten op een persconferentie.



"De wedstrijd zal 95 minuten duren en we moeten geduld hebben. Daarvan moeten we ons bewust zijn", vertelt de oud-Ajacied. "Het spreekt voor zich dat we ambitieus moeten zijn, maar dat moet niet omslaan in hopeloosheid. We moeten in de eerste minuten niet als een gek gaan aanvallen."



"We willen het tij heel graag keren, maar we moeten rustig blijven. We willen geschiedenis schrijven", aldus Suárez. "Een doelpunt van PSG kan beslissend zijn, maar dat hoeft niet. Dat hangt ook af van het moment. We kennen de topkwaliteiten van hen, maar zij weten ook dat we in balbezit veel schade kunnen veroorzaken."