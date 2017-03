Meunier kan het nog altijd niet geloven: "Mijn Braziliaans kantje kwam boven"

Thomas Meunier staat straks met PSG in Camp Nou om er tegen FC Barcelona de 4-0-voorsprong uit de heenwedstrijd te verdedigen. De Rode Duivel kan nog altijd maar moeilijk geloven dat zijn ploeg het grote Barça in de heenwedstrijd zo afgedroogd heeft.



"Het was heerlijk om met 4-0 van het FC Barcelona van MSN te winnen. De volgende dag bedankten de mensen in de stad je alsof je persoonlijk iets voor hen gedaan had. Zelf begrijp ik dat delirium niet zo goed. Maar het deed de mensen echt wel iets. Sommigen zeiden dat ze in vijftien jaar niet meer zoiets gezien hadden", vertelt Meunier aan Proximus 11+.



Zelf leverde Meunier ook zijn bijdrage met de assist voor de vierde goal. "Mijn Braziliaans kantje kwam even naar boven. Ik werd onder druk gezet. Ofwel moest ik terugspelen op de doelman ofwel moest ik iets proberen. Toen ik de bal kreeg, zag ik meteen een groot gat in het centrum. Ik krijg de bal en ik loop 50 meter zonder aangevallen te worden."