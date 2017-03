Blessure-update uit Rotterdam: 'Geen goede berichten...'

Koploper Feyenoord verloor zondag verrassend met 1-0 van stadsgenoot Sparta Rotterdam. Een behoorlijke klap voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, maar er was meer slecht nieuws. De trainer kampt immers met behoorlijke personele problemen.



Eljero Elia en Terence Kongolo moesten het veld al geblesseerd verlaten en in de nasleep van het duel is ook nog doelman Brad Jones onzeker voor de wedstrijd van dit weekend tegen AZ. Naast de blessures van Elia en Kongolo zijn Bilal Basacikoglu en Nicolai Jörgensen niet geheel fit en bij Tonny Vilhena hangt een mogelijke schorsing hem boven het hoofd na een elleboogstoot.



RTV Rijnmond meldt woensdagochtend dat alle geblesseerden nog afwezig waren op de training.





