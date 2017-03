Voormalig Ajax-speler zet Cruijff-filosofie aan Costa del Sol voort

Bryan Roy, voormalig linksbuiten van Ajax en Oranje, heeft wilde plannen aan de Costa del Sol.



"Ik heb een tijd uitgerust, maar ik kan eigenlijk niet stil zitten", vertelt Roy aan de NOS. In Estepona, een stad ten westen van Málaga en Marbella, krijgt hij aan het eind van deze maand de beschikking over een stuk grond van 47.000 vierkante meter, op loopafstand van de kust.



"Ik wil dat clubs bij mij hun trainingskamp gaan houden. Ik ga zorgen voor alle faciliteiten, zodat ze zo kunnen werken als dat ze bij hun eigen club doen. Een goede gym, een spa, noem maar op. Alles op topniveau." Roys uiteindelijke doel is het neerzetten van een academie, waar gewerkt wordt volgens de Cruijff-filosofie.