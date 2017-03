Krul is Ajax-doelman Onana plots dankbaar

Tim Krul kwam aan het begin van het seizoen op huurbasis over van Newcastle United in de hoop dat hij André Onana later in het seizoen kon gaan aflossen als hij fit was. De doelman van Ajax deed het echter zo goed, dat het helemaal niet nodig was dat Krul hem ging aflossen. In de winter vertrok Krul dan ook naar AZ.



De huurling van Newcastle United is achteraf toch wel dankbaar, vertelde hij aan Voetbal International. "Weet je, ik geloof dat veel in het leven gebeurt met een reden. Things happen for a reason. Nu ik er goed over nadenk, heeft die ontwikkeling van André mij juist geholpen. Daardoor kon ik weer helemaal fit worden", vertelde Krul.



"Want wat nou als hij het niet had gered en bij wijze van spreken een paar blunders zou hebben gemaakt? Dan was de druk op mij groot geworden toch maar te gaan keepen, ook al was ik er medisch gezien nog niet helemaal klaar voor. Dat risico is me bespaard gebleven", aldus de nu toch wel dankbare goalie.