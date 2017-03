Rode Duivel over transfer naar China: "Dan is het gedaan met de nationale ploeg"

Axel Witsel trok naar China. Spelers zoals Dries Mertens, Romelu Lukaku en Marouane Fellaini werden ook al genoemd. Eén Rode Duivel ziet het op termijn wel zitten.



"We zien wel, maar het is geen prioriteit. Ik ben daar eerlijk in: als ik naar China ga, is het over en uit met de nationale ploeg. Het eerste wat ik dan doe, is de bondscoach bellen om te zeggen dat ik stop", zegt Fellaini in Sport/Voetbalmagazine.



De speler van Manchester United denkt ook al na over carrière na het voetbal. "Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik zou wel graag in het voetbal blijven. Wel ergens waar het minder regent – daar heb ik mijn buik van vol. Ik hou van Spanje, van Marokko ook. En van grootsteden als Londen of Madrid. Brussel, dat is dan weer heel anders, dat is een beetje doods, maar ik zou wel graag enkele projecten realiseren in mijn stad."