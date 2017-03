Ajax versterkte zich in de winterse transferperiode met de diensten van David Neres. Een fraaie transfer voor de Amsterdammers, alleen dacht de moeder van de speler in kwestie daar toch echt anders over. Die had hem liever bij São Paulo zien blijven.



"Mijn moeder was niet blij dat ik naar Ajax ging, zelfs een beetje verdrietig. Ze vond het heel erg vroeg, omdat ik pas negentien was en kort in het eerste van São Paulo speelde. Moest dat nu al, de stap naar het buitenland? Maar ik vond van wel. Dit is nu eenmaal het leven van een profvoetballer. Je moet je kansen benutten", zo legde Neres duidelijk uit aan De Telegraaf.



Ajax was overigens al langere tijd geïnteresseerd in de diensten van de twintigjarige aanvaller, zo gaf hij ook te kennen. In januari 2016 meldde Ajax zich voor de eerste keer. "Ik dacht eerlijk gezegd dat mijn zaakwaarnemers een grapje maakten. Interesse uit Europa? Nu al?", kon Neres de belangstelling maar moeilijk geloven. Inmiddels heeft hij zijn debuut bij Ajax er al opzitten.