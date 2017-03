Kluivert: "Op dit niveau kan je je kwaliteiten laten zien"

Als één talent zich dit seizoen razendsnel ontwikkeld bij Ajax, dan is het toch wel Justin Kluivert. De aanvaller deed al een paar keer mee in de hoofdmacht van Ajax, maar ook bij de jeugdteams laat hij zich nog gewoon van zijn goede kant zien. Op woensdag wacht de kwartfinale van de UEFA Youth League tegen Real Madrid.



"Het is een prachtige wedstrijd. De naam van Real Madrid is natuurlijk heel groot in de voetbalwereld. Dat je tegen zo’n club mag spelen is heel mooi. Op dit niveau kan je je kwaliteiten laten zien, maar ook Ajax aan de wereld presenteren. Het wordt een mooie wedstrijd", liet Kluivert weten voor de camera's van Ajax TV.



Bij Ajax Onder 19 heeft Kluivert wel een andere rol. "Dat ik mee mag naar Madrid is heel mooi voor mij. Ik ben natuurlijk ook nog eerstejaars A-junior. Deze ervaring is ook mooi voor mij. In vergelijking met het eerste moet ik er hier echt staan, dat gevoel heb ik. Dat probeer ik ook zeker te doen voor het team."