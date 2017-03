Matthijs de Ligt hoopt er met Ajax in te slagen om binnenkort weer eens op het allerhoogste podium te staan. De talentvolle speler zou dolgraag een avontuur in de Champions League mee willen maken, zo lezen we op de officiële website van Ajax.



"De Champions League blijft toch het allerhoogste podium op clubniveau, en natuurlijk hoop ik met Ajax volgend seizoen van de partij te zijn. Voor wedstrijden in de Champions League ga ik altijd even goed zitten", vertelde De Ligt.



"Het deuntje is sowieso al bewonderenswaardig, laat staan de wedstrijden. Manchester City - Monaco was laatst pure reclame voor het voetbal", vervolgde het talent. "Vaak probeer ik ook van de wedstrijden te leren, en let ik op spelers die op mijn positie uitkomen. Bijvoorbeeld jongens zoals Boateng, Hummels en Pique."