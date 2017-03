Bayern München duwt Wenger verder in de zorgen na slachtpartij

Arsenal bevindt zich op dit moment in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg van Arsène Wenger had, door de 5-1 nederlaag in de heenwedstrijd, al een zware kluif voor de return tegen Bayern München. Na een sterke start liep de wedstrijd echter dramatisch af voor de Gunners: 1-5.



De Engelse ploeg kwam in de eerste helft nog op voorsprong. Engelsman Theo Walcott kon na twintig minuten vrij aanleggen en klopte met een venijnig schot doelman Neuer. De supporters konden tot de zestigste minuut hopen op een stunt, maar toen ging het helemaal mis. Laurent Koscielny veroorzaakte een strafschop en kreeg ook nog een rode kaart.



Bayern-spits Robert Lewandowski maakte vanaf elf meter geen fout, waarna het begon te lopen bij de Duitsers. Via Arjen Robben, Douglas Costa en tweemaal Arturo Vidal dompelde de ploeg uit München het Engelse publiek in diepe rouw: 1-5.