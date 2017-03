Sergio Ramos weer het goudhaantje bij Real Madrid

Even leek Napoli de spanning terug te brengen in de tweeluik tegen Real Madrid, maar daar was verdediger Sergio Ramos met twee belangrijke doelpunten voor de Madrilenen. De Spanjaard zorgde er met twee doelpunten eigenhandig voor dat de Italianen geen kans meer maakten op een plek in de kwartfinales van de Champions League: 1-3 (2-6 in totaal).



De ploeg uit Napels begon sterk aan het duel en kwam via Dries Mertens verdiend op voorsprong. Na een aanval over diverse schijven mocht de oud-PSV'er vrij uithalen en tekende voor de openingstreffer. Daardoor had Napoli nog maar één doelpunt nodig om door te gaan naar de volgende ronde.



Sergio Ramos, die vaker scoort op belangrijke momenten, stak echter een stokje voor de comeback van de Italianen. En beide gevallen kopte de Spanjaard de bal uit een corner in de verre hoek. Door de eerdere 3-1 overwinning kon de Koninklijke de wedstrijd betrekkelijk makkelijk uitspelen, waarbij Alvaro Morata in blessuretijd de eindstand van 1-3 op het scorebord bracht.