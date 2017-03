VIDEO: Oud-PSV'er Mertens zet goede vorm door tegen Real Madrid

Dankzij de 3-1 overwinning van Real Madrid tegen Napoli van een aantal weken geleden moeten de Italianen alle zeilen bijzetten om zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. In eigen huis brengen zij wel snel de spanning terug via oud-PSV'er Dries Mertens: 1-0.



In het eerste deel van de wedstrijd heeft de ploeg uit Napels direct de overhand. Na een vloeiende combinatie komt de bal via Marek Hamsik bij Dries Mertens. De oud-speler van onder andere AGOVV Apeldoorn en FC Utrecht maakt geen fout, waardoor Napoli nog maar één doelpunt heeft om alsnog door te gaan in de Champions League. Hieronder het doelpunt van de Belg: