'Kleine dikzak' vertelt over zijn verleden: "Ik keek liever Nickelodeon"

Met een naderende bekerfinale en een huidige achtste plaats in de Eredivisie is Vitesse bezig aan een goed seizoen. Net als de afgelopen seizoenen is Guram Kashia één van de belangrijke schakels bij de Arnhemmers. In gesprek met de officiële site van de club vertelt hij diverse anekdotes en onthult hij zijn oude bijnaam.



"Ja, ik was echt een kleine dikzak", vertelt de verdediger. "Dat was ook mijn bijnaam in Georgië. Mijn broer zeurde iedere dag dat hij voetbal wilde gaan spelen, maar onze vader wilde dat wij rugby gingen doen. Gezien mijn postuur vond hij me ook wel geschikt voor de sport."



De broer van de 29-jarige was dan ook degene die zich het meeste bezighield met voetbal. "Op jonge leeftijd was hij geobsedeerd door voetbal en keek alles wat hij kon", haalt Kashia terug. "Zelf keek ik liever naar Nickelodeon of Cartoon Network, maar hij zei altijd: 'Nee, we kijken voetbal!"