De opstellingen van twee CL-toppers: kunnen Arsenal en Napoli stunten?

De twee aankomende wedstrijden in de Champions League van dinsdagavond lijken niet echt spannende duels te worden, maar toch hopen Arsenal en Napoli op een stunt tegen respectievelijk Bayern München en Real Madrid.



Arsenal - Bayern München:

De ploeg van Arsène Wenger liet zich in het eerste duel met 5-1 kloppen, waardoor het een 'mission impossible' lijkt voor de Engelsen. Bij de thuisploeg keert Alexis Sànchez terug in de basis. De Chileen vervangt Olivier Giroud in de spits. Özil is terug van een blessure, maar begint op de bank.



Bij de Duitse bezoekers begint Franck Ribèry in de basis op links. De Fransman heeft al tijden last van diverse blessures en mag nu beginnen in plaats van Douglas Costa. Daarnaast maakt Phillip Lahm plaats voor Rafinha.



Here it is - our starting XI to play @FCBayern #AFCvFCB pic.twitter.com/hXdBApBW15 — Arsenal FC (@Arsenal) 7 maart 2017

Ook de Italianen wacht een zware kluif na de 3-1 nederlaag in Madrid. Marko Rog is de enige speler die plaats moet maken bij de club uit Napels, voor Amadou Diawara. Man in vorm Dries Mertens, oud-speler van PSV en FC Utrecht, begint in de basis. Ex-Ajacied Arkadiusz Milik begint op de bank.De Spaanse bezoekers spaarden afgelopen weekend een aantal belangrijke spelers, waardoor vijf spelers goed uitgerust beginnen aan de wedstrijd. Het gaat om Daniel Carvajal, Marcelo, Toni Kroos, Gareth Bale en Cristiano Ronaldo.