De Ligt: 'Of we de Europa League kunnen winnen?..'

Door de schorsingen van Davinson Sanchez en Joel Veltman maakt Matthijs de Ligt een aardige kans op een basisplaats, komende donderdag tegen FC Kopenhagen. De jongeling kijkt in ieder geval uit naar het Europa League-treffen met de Denen.



"Met Ajax zitten we inmiddels bij de laatste zestien van de Europa League. Ik merk dat het toernooi begint te leven. Er zitten stuk voor stuk nog sterke teams bij. Een aantal daarvan zou niet misstaan in de Champions League. Ik vind dat de Europa League zeker niet onderschat mag worden", stelt De Ligt op de clubwebsite van Ajax.



"Ons doel is logischerwijs om zo ver te mogelijk te komen. Ik heb geen idee of we de Europa League kunnen winnen. In principe zou je kunnen zeggen dat alle overgebleven teams kans maken. Maar goed, dat is voor de muziek uitlopen. We moeten gewoon zo goed mogelijk spelen en wellicht kan er een wonder gebeuren. Dat we nog in het toernooi zitten, is in ieder geval een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar we zijn nog lang niet tevreden!"