De Ligt laat zich uit over weerzien met Jong Ajax-bekende Boilesen

Ajax gaat komende donderdag op bezoek bij FC Kopenhagen, in de Europa League. Bij de Deense tegenstander speelt onder meer Nicolai Boilesen, die afgelopen zomer nog met veel bombarie vertrok bij Ajax.



Hij werd meermaals teruggezet naar de tweede selectie. Daar kwam hij samen te spelen met Matthijs de Ligt. "Het is leuk om hem weer tegen te komen, maar voor mij niet meer dan dat. Ik kan me voorstellen dat het voor de oudere jongens die met hem gespeeld hebben wat specialer is", vertelt De Ligt op de clubwebsite van Ajax.



"Het wordt hopelijk een mooie avond, waarin we een goede uitgangspositie voor de return kunnen creëren", vervolgt De Ligt. "Of ik speel weet ik nog niet, maar ik hoop er natuurlijk wel op. We zullen volle bak moeten. Misschien dat Ajax op papier licht favoriet is, maar dat zegt me niets. Het is altijd afwachten hoe de krachtsverhoudingen liggen. In het verleden hebben we vaker wedstrijden gehad waarvan iedereen zei dat Ajax zou gaan winnen, maar die toch verloren gingen. We moeten onze benen laten spreken", blijft de piepjonge verdediger nuchter.