Kane heeft duidelijke boodschap voor falende concurrent Janssen

Het huwelijk tussen Vincent Janssen en Tottenham Hotspur is nog allerminst gelukkig te noemen. Enerzijds komt dit natuurlijk door het falen van de Nederlander zelf, anderzijds door de aanwezigheid van superspits Harry Kane als concurrent.



Met de Engelsman als ploeggenoot lijkt een basisplaats voor Janssen mijlenver uit zicht. Toch blijft Kane optimistisch over de toekomst van de oud-AZ'er in Londen. "Hij moet gewoon blijven doen wat hij deed tegen Everton (3-2 zege, red.). Ook al was dat maar drie of vier minuten, tegen het einde", wordt Kane geciteerd door Clubcall.



"Hij hield de bal goed vast, won vrije trappen en hielp ons richting het einde van de wedstrijd. Dat is wat hij iedere keer dat hij de kans krijgt moet doen. Vincent moet blijven proberen te imponeren, hoeveel minuten tijd hij er ook voor krijgt. Voor mij geldt hetzelfde. Vincent is belangrijk, we zijn een team, dus iedereen is belangrijk", besluit de topschutter pur sang over zijn minder succesvolle collega.



Janssen, die afgelopen zomer voor vier jaar tekende bij de Spurs, staat tot dusver op vier goals (allen penalty's) in 27 optredens.