BIZAR moment: Had Feyenoord hier een penalty moeten krijgen na hands?

Na afloop van de 1-0 nederlaag van Feyenoord bij stadsgenoot Sparta Rotterdam ging het veel over de bal die achter de doellijn kwam, na al dan niet een overtreding op goalie Roy Kortsmit.



Nu is er echter een ander beeld opgegraven, die de vraag doet rijzen of Feyenoord een strafschop had moeten krijgen voor een handsbal. Het gaat om het moment dat Spartaan Sherel Floranus zijn doelman wil feliciteren met een redding, waarbij hij zijn hand op de bal legt een kwartier voor tijd.



Een lullig moment, maar volgens de regels toch een zuivere handsbal? Arbiter Makkelie heeft het moment niet gezien, of als geen handsbal beoordeeld.





😢Feyenoord eerst doelpunt niet toegekend en let op de actie van Sherel Floranus rond de 75 minuut. Is dit geen handsbal????? pic.twitter.com/x2Cf7DURUA — Marcel N (@marchellonorman) 5 maart 2017