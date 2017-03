PEC Zwolle-fans zien hun club graag shoppen bij PSV

Het is inmiddels bekend dat Ron Jans na dit seizoen stopt als trainer van PEC Zwolle. De clubleiding van De Blauwvingers moeten dan ook op zoek gaan naar een opvolger.



Uit een peiling van De Stentor is gebleken dat Art Langeler een graag geziene opvolger van Jans is onder de achterban van PEC. De huidige Hoofd Jeugdopleidingen van PSV was van 2010 tot 2013 al succesvol als coach van de club en liet al meerdere malen doorschemeren een terugkeer als eindverantwoordelijke wel te zien zitten. Bijna 50% van de deelnemers van de enquête van de krant stemt op Langeler.



Andere veelgenoemde opties zijn de momenteel clubloze Fred Rutten en Dwight Lodeweges. Beiden waren in het verleden net als Langeler toevallig al werkzaam bij PSV. De gedroomde assistent voor de nieuwe hoofdtrainer vinden veel PEC-fans Arne Slot. Hij vervult die functie momenteel bij SC Cambuur.