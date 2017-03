'Gio had nederlaag tegen Sparta zo kunnen voorkomen'

Feyenoord sloeg afgelopen weekend een flinke flater door met 1-0 te verliezen bij stadsgenoot Sparta Rotterdam. Vooral het gebrek aan scherpte en de absolute wil om te winnen leek te ontbreken bij de koploper.



Analist Kenneth Perez denkt dat routinier Dirk Kuyt voor de nodige scherpte had kunnen zorgen. Hij werd echter wederom gepasseerd in de basisformatie van trainer Giovanni van Bronckhorst. "Kuyt had misschien ook iets kunnen brengen om die lamlendigheid na de prachtprestatie tegen PSV eruit te halen. Maar ik snap Gio ook wel om niets aan het elftal te veranderen", geeft Perez zijn mening bij FOX Sports.



Ronald de Boer stelt dat bijvoorbeeld Eljero Elia, die ondanks lichte klachten wél mocht starten op Het Kasteel, geslachtofferd had kunnen worden. "Ik vind dat Gio hierin stelling had moeten nemen. 'Misschien kan jij wel spelen, maar ik neem het risico niet'. Ik ga nu gewoon Kuyt erin gooien", oppert De Boer tot slot.