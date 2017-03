'Hebben misschien wel de beste spelers, maar hier gelden andere wetten'

Roda JC verloor afgelopen weekend kansloos met 4-0 van PSV. Doelman Benjamin van Leer, jeugdexponent van uitgerekend de Eindhovenaren, heeft vooral de pee in de manier waarop de verliespartij zich voltrok.



"Het regende kansen, we hebben collectief gefaald. Als je vecht voor lijfsbehoud, moet je wel de mouwen opstropen", laakt Van Leer de mentaliteit bij zijn ploeggenoten. "We moeten wel eerlijk zijn: het moet anders dan de afgelopen weken. Tegen Go Ahead zijn we goed weggekomen, tegen Heerenveen en PSV hebben we veel te gemakkelijk verloren."



"Het mag niet zoals het de laatste wedstrijden is gegaan", herhaalt Van Leer in gesprek met De Telegraaf. "We hebben misschien wel het beste spelersmateriaal, maar onderin de Eredivisie gelden andere wetten. Daar moet je ook knokken."