Suárez blijft geloven in Barça: "Als er één team is..."

FC Barcelona-aanvaller Luis Suárez heeft nog steeds het geloof in een Champions League-vervolg. Ook na de 4-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain blijft de Uruguayaan inzetten op de volgende ronde.



"Het wordt moeilijk maar niet onmogelijk", oordeelde de oud-Ajacied dinsdag op de persconferentie. Suárez wees de aanwezige pers op de klasse van zijn elftal. "Als er één team is dat vier of meer goals kan maken tegen PSG, dan zijn wij dat wel."



"We hebben het vertrouwen en enthousiasme om de comeback te bewerkstelligen. We zullen tot het einde blijven knokken", aldus Suárez, die coach Luis Enrique soortgelijke woorden hoorde uitspreken. "We zijn optimistisch van aard en hebben de overtuiging dat we het gaan redden. Ik heb vertrouwen in mijn team."



Enrique, die na dit seizoen uit Barcelona vertrekt, deed een beroep op de fans. "We hebben de fans nodig, ze moeten voor een goede sfeer in Camp Nou zorgen. Het stadion moet als een snelkookpan zijn, klaar om te ontploffen."