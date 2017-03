Goed nieuws bij Ajax voor heenduel in Kopenhagen

Ajax-trainer Peter Bosz lijkt donderdagavond in het heenduel met FC Kopenhagen in de Europa League een beroep te kunnen doen op Nick Viergever. De verdediger meldde zich in tegenstelling tot zijn vrije teamgenoten dinsdag gewoon op het trainingscomplex De Toekomst.



Viergever kampte met liesklachten, maar voor het uitduel in Denemarken lijkt het seizoen op groen te worden gezet. Ook Jaïro Riedewald lijkt dit affiche te halen, meldt Voetbal International. Laatstgenoemde moest de ontmoeting in Groningen nog op de valreep missen door een blessure.



Joël Veltman en Davinson Sánchez zijn geschorst voor het duel in Kopenhagen.





