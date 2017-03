Van Boekel, Makkelie en Blom fluiten duels topdrie

Pol van Boekel mag aanstaande zondag de aansprekende wedstrijd leiden tussen koploper Feyenoord en subtopper AZ. De KNVB heeft hem dit affiche toegestopt, zo is dinsdag naar buiten gebracht.



Ook Danny Makkelie mag een zeer interessant affiche leiden: Ajax versus FC Twente. Kevin Blom heeft daarnaast de leiding over de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en PSV, dat moet winnen om nog een sprankje hoop te houden in de strijd om het kampioenschap.



Bas Nijhuis heeft ondanks zijn veelbesproken optreden in Groningen ook een duel gekregen: ADO Den Haag tegen NEC. De Haagse ploeg had afgelopen zondag nog veel last van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, maar hem is geen Eredivisie-duel toegezegd.



Het volledige overzicht:



Vrijdag 10 maart:

Vitesse - Sparta Rotterdam: Jeroen Manschot



Zaterdag 11 maart:

ADO Den Haag - NEC: Bas Nijhuis

Go Ahead Eagles - PSV: Kevin Blom

Heracles Almelo - FC Utrecht: Jochem Kamphuis

Excelsior - sc Heerenveen: Christiaan Bax



Zondag 12 maart:

Willem II - PEC Zwolle: Kuipers

Feyenoord - AZ: Pol van Boekel

Roda JC - FC Groningen: Martin van den Kerkhof

Ajax - FC Twente: Danny Makkelie