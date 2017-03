'Wenger licht Arsenal-selectie achter de schermen in over toekomst'

Na Sir Alex Ferguson (Manchester United, 2013) komt er in de Premier League opnieuw een einde aan een tijdperk. Arsène Wenger zou hebben besloten om niet door te gaan als manager van Arsenal.



Wenger staat al sinds 1996 aan het roer bij de 'Gunners'. Onder zijn leiding werden diverse prijzen gewonnen, maar wel hoofdzakelijk in de eerste periode. De afgelopen seizoenen is het gemor flink toegenomen en ook vanuit de spelersgroep zijn er recentelijk kritische geluiden naar buiten gekomen.



Arsenal deed Wenger nog wel een nieuw voorstel, maar volgens de Italiaanse journalist Tancredi Palmeri gaat de Fransman niet in op dit aanbod. De spelersgroep zou al zijn geïnformeerd. Officieel is de beslissing nog niet gecommuniceerd, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd.



Wenger heeft zelf al aangegeven zijn trainersloopbaan sowieso door te willen zetten. Zijn voorkeur gaat naar verluidt uit naar een topcompetitie.